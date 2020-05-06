Про це заявив мер міста Олексій Каспрук.

“Неприємна новина. У нас закінчилися місця для хворих коронавірусом. Зрозуміло, що місця періодично з’являються, бо йде процес одужання людей, людей виписують або переводять в інші лікарні. На жаль, дехто помирає. Але можна сказати, що всі три лікарні, які ми передбачали для хворих коронавірусом, вже заповнені”, – сказав міський голова.

Олексій Каспрук підкреслив, що ніколи ще в Чернівцях не були заповнені всі три міські лікарні хворими на пневмонії.

Станом на 5 травня обласна лікарня почала приймати хворих коронавірусом. За словами головного лікаря, в лікарні переповнене реанімаційне відділення.

“У п’ятницю ми відкрили 3-ю міську лікарню і вона вже заповнена. Готується приймати таких хворих військовий госпіталь”, – зазначив мер.