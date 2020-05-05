Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Чиновник пояснив, що кількість хворих COVID-19 в регіоні залишається високою і продовжує зростати.
За минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у 61 жителя області. При цьому, загальна кількість хворих наближається до двох тисяч. Ще близько 2,5 тис. осіб мають підозру на зараження.
“Тому на Буковині обмеження триватимуть довший період часу. Так, до 22 травня в нашій області буде особливий режим в’їзду і виїзду, також не будуть відновлювати міжрайонне автобусне сполучення”, – повідомив Осачук.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.