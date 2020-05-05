Влада Чернівецької області заявила про те, що не планує істотно пом'якшувати міри карантину до 22 травня, в зв'язку з високим рівнем захворюваності в регіоні.

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Чиновник пояснив, що кількість хворих COVID-19 в регіоні залишається високою і продовжує зростати.

За минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у 61 жителя області. При цьому, загальна кількість хворих наближається до двох тисяч. Ще близько 2,5 тис. осіб мають підозру на зараження.

“Тому на Буковині обмеження триватимуть довший період часу. Так, до 22 травня в нашій області буде особливий режим в’їзду і виїзду, також не будуть відновлювати міжрайонне автобусне сполучення”, – повідомив Осачук.