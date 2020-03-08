Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
“7 березня рятувальники Управління ДСНС України у Чернівецькій області спільно з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби області, провели дезінфекційні заходи щодо обробки дезінфікуючим засобом «Санітаб» автовокзалів та автостанцій по всій території Чернівецької області. До дезінфекції залучалися відділення радіаційного та хімічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та усі пожежно-рятувальні підрозділи Управління”, – йдеться у повідомленні.
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- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.