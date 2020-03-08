У Чернівецькій області продезінфікували усі автовокзали та автостанції з метою недопущення поширення інфекційних захворювань, зокрема, коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“7 березня рятувальники Управління ДСНС України у Чернівецькій області спільно з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби області, провели дезінфекційні заходи щодо обробки дезінфікуючим засобом «Санітаб» автовокзалів та автостанцій по всій території Чернівецької області. До дезінфекції залучалися відділення радіаційного та хімічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та усі пожежно-рятувальні підрозділи Управління”, – йдеться у повідомленні.