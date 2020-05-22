У Чернівецькій області вирішили пом'якшити дію особливого режиму в'їзду в регіон та виїзду з нього в умовах спалаху коронавірусу і карантину.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, відновлено проїзд приватного транспорту і міжобласне сполучення.

Контрольно-пропускні пункти працюватимуть в області до 25 травня.

“Сьогодні, 22 травня, обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення пом’якшити дію особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області. Проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення відновлено. КПП на кордонах області продовжать роботу до 25.05.2020 з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі потреби”, – написав Осачук.

Він наголосив, що таке рішення “не є підставою для ослаблення протиепідемічних заходів в області”, і нагадав про необхідність носити засоби індивідуального захисту.

Варто відзначити, що Чернівецька область входить у список регіонів, де епідеміологічна ситуація не дозволяє перейти до чергового етапу пом’якшення карантину.

Так, з 22 травня в регіонах, де ситуація з коронавірусом дозволяє послабити карантин, дозволена робота громадського транспорту і внутрішньообласні перевезення, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) і спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також робота готелів (але без ресторанів).