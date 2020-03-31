У Чернівецькій області у вівторок померли двоє пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.

У Хотині померла жінка, 1955 року народження, яка перебувала в центральній районній лікарні з 25 березня, а до цього лікувалася вдома.

30 березня її довелося під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, але 31 березня стан різко погіршився, і жінка померла. COVID-19 у неї підтвердили 30 березня.

У Чернівцях помер чоловік 1962 року народження. Він перебував в обласній клінічній лікарні з 24 березня. Через три дні він потрапив до реанімації у важкому стані, а 28 березня у нього підтвердили коронавірус.

У ніч на 30 березня стан чоловіка різко погіршився, і допомогти йому лікарі не змогли. У пацієнта був цукровий діабет.

У прес-службі ОДА також повідомлялося, що в Чернівецькій області внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 семеро людей перебувають у реанімації на неінвазивній вентиляції легенів.

Повідомляється, що трьом хворим надають медичну допомогу в обласній клінічній лікарні, по одному в Сокирянській і Глибочицької ЦРЛ. У всіх п’ятьох коронавірус підтвердився.

“Також два пацієнти на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні № 1. У одного з них діагностовано коронавірус, в іншого — підозра на Covid-19”, – розповіли в місцевій ОДА.

Крім того, ще два пацієнти перебувають на кисневій дотації у важкому стані.

Відзначається, що переважна більшість цих пацієнтів — старшого віку. Як правило, хвороба протікає важко у людей, які мають супутні патології, наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби або надмірна вага.