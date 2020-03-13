Про це у відеозверненні заявив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.
“Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок (коронавірусу, – ред.), і тепер це не тільки Чернівці, а й один з районів області. Це спонукає і дає підстави, щоб ввести з завтрашнього дня режим надзвичайної ситуації на території Чернівецької області” , – сказав він.
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Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
З суботи, 14 березня, обмежують роботу ринки, крім продуктових секторів. Гіпермаркети, супермаркети, торговельні центри до 3 квітня будуть закриті.
“Продукти харчування повинні бути доступні. Всі інші – будівельні гіпермаркети, супермаркети, торговельні центри – повинні також зрозуміти, що мова йде про життя і здоров’я людей”, – сказав глава Сергій Осадчук.
Він закликав жителів області бути відповідальними. “Ці заходи заради однієї мети – допомогти зберегти здоров’я і життя буковинців”, – підкреслив голова ОДА.
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