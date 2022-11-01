Українські переселенці, які отримали тимчасовий захист в Євросоюзі, але повернулися додому, можуть знову приїхати в ЄС, якщо вони не матимуть змоги залишатися взимку в Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на слова голови МВС Чехії Віта Ракушана.

Він розповів, що до ЄС з початку повномасштабного вторгнення прибуло близько 4,3 млн біженців, з яких приблизно п’ята частина повернулася назад.

Навіть у Чехії, яка надала тимчасовий захист понад 450 тисячам українців, за словами Ракушана, близько 20% повернулися до України: “Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні”, — сказав міністр.

Як зауважив Ракушан, можна припустити, що якщо люди повертатимуться, кількість біженців в Євросоюзі може зрости до п’яти мільйонів. Втім, Чехія може прийняти максимум пів мільйона осіб.

“Я вже давно кажу, що для того, щоб мати можливість забезпечити гідне розміщення, все, що перевищує пів мільйона прибулих — це вже велике навантаження як для системи охорони здоров’я, так і для системи освіти, але перш за все для гідного розміщення. Безумовно, не вдасться побудувати імпровізовані намети взимку, ситуація буде набагато складнішою”, — наголосив Ракушан.