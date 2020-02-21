Про це повідомляє ресурс cnet.com.

Уточнюється, що на острові Калімантан вченими був виявлений новий вид равликів.

Знайдені молюски виявилися дуже чутливими до рівня вологості і до температурних перепадів, що і наштовхнуло дослідників на думку назвати новий вид ім’ям Грети Тунберг.

У латинському варіанті нові равлики отримали назву Craspedotropis gretathunbergae.

В той же час про таке рішення дослідники вже повідомили самій еко–активістці Греті Тунберг.