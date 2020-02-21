Про це повідомляє ресурс cnet.com.
Уточнюється, що на острові Калімантан вченими був виявлений новий вид равликів.
Знайдені молюски виявилися дуже чутливими до рівня вологості і до температурних перепадів, що і наштовхнуло дослідників на думку назвати новий вид ім’ям Грети Тунберг.
У латинському варіанті нові равлики отримали назву Craspedotropis gretathunbergae.
В той же час про таке рішення дослідники вже повідомили самій еко–активістці Греті Тунберг.
- 16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг звинуватила світових лідерів у бездіяльності і брехні, виступаючи на саміті Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату.
- Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.
- 6 грудня у Мадриді (Іспанія) відбувся багатотисячний марш на захист клімату, до якого приєдналася 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг.