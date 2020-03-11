На честь співачки Леді Гаги назвали новий вид горбаток — групи комах, які належать до цикад.

Про це йдеться на сайті університету Іллінойсу.

Нових комах відкрив аспірант університету Брендан Морріс.

За його словами, горбатки найхимерніші комахи, про яких більшість людей ніколи не чули.

“У них химерна морфологічна будова, дивні опуклості, схожі на роги або кострубаті гілки або ж гриби. Вони мають або яскраве забарвлення, або схожі на листя мертвих рослин. Горбатки харчуються соком рослин. Вони є важливим джерелом їжі для інших лісових мешканців”, – розповів Брендан.

Нова комаха отримала назву Kaikaia gaga.

“Якщо і має бути комаха, названа на честь Леді Гаги, то це повинна бути горбатка, бо саме цей коник має химерні роги та своєрідне почуття стилю. Вони абсолютно не схожі на що-небудь, що ви коли-небудь бачили”, – сказав Морріс.