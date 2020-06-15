У четвер, 18 червня, Верховна Рада розгляне нову програму дій Уряду, але після того, як народні депутати відпрацюють її в профільних комітетах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Буде в четвер розглядатися програма дій уряду, вона вже надійшла до Верховної Ради, повинна бути розглянта в комітетах. Я сподіваюся, що в четвер ми зможемо її розглянути в залі Верховної Ради”, – сказав спікер Парламенту Дмитро Разумков.

Крім того, на цьому тижні парламентарі повинні розглянути законопроєкт про всеукраїнський референдум.

Законопроєкт ініційований президентом і визначений як невідкладний. “Тож гадаю, що у вівторок ми розглянемо скорочення термінів, а вже у четвер, можливо, перейдемо до розгляду у першому читанні”, – сказав Разумков.

Серед інших важливих законопроєктів голова Парламенту зазначив ініціативу про допомогу креативним індустріях, кадрові питання.

“Сподіваюся, що тиждень буде плідним, ефективним і Верховна Рада попрацює на користь держави”, – підкреслив Дмитро Разумков.