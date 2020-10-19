У Чикаго чоловік 13 годин бовтався на мотузці, прив'язаній до балкона на 16-му поверсі вежі Trump International Hotel & Tower, вимагаючи розмови з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Все почалося у неділю, 18 жовтня, близько 17:30 за місцевим часом. Чоловік приблизно 20-річного віку за допомогою мотузки, прив’язаної до балкона на 16 поверсі вежі, звісився і бовтався. Це привернуло увагу перехожих, а згодом — поліціянтів та журналістів.

Під баштою Трампа зібрався натовп глядачів, поліція перекрила рух довкола хмарочоса і почала перемовини з чоловіком. Він заявив, що підніметься на балкон, якщо йому влаштують особисту розмову з президентом.

Перемовини тривали 13 годин, весь цей час чоловік звисав з мотузки на башті, його вимоги були незмінними.

Близько сьомої ранку представник чиказької поліції Том Аерн повідомив, що ситуація була “вирішена мирним шляхом учасниками переговорів”. Чоловіка було затримано, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Відео з місця події демонструє, як чоловік піднявся на балкон за допомогою офіцера, на місці його повалив на землю спецназ. Чоловік був узятий під варту, однак які злочини йому інкримінують — не повідомляється.