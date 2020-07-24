Про це повідомило британське агентство Reuters.

Уточнюється, що статуя Христофора Колумба була демонтована після того, як тиждень тому учасники протесту намагалися скинути її, що призвело до жорстких зіткнень з поліцією.

“Цей крок стосується зусиль із захисту суспільної безпеки і збереженню безпечного простору для всебічного і демократичного суспільного діалогу про символи нашого міста”, – заявив мер міста Лорі Лайтфут.

Статуя була демонтована спеціальної командою при використанні підйомного крана в ніч з п’ятниці на суботу.

“Це відбувається у відповідь на демонстрації, які стали небезпечними як для протестувальників, так і для поліції, а також через спроби окремих осіб самостійно знести статую у Грант-парку вкрай небезпечним чином”, – сказано в заяві мера міста.

Водночас в Чикаго повідомили, що незабаром почнуть процес аналізу і розгляду всіх пам’ятників, меморіалів і фресок в місті.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.