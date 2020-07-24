Про це повідомило британське агентство Reuters.
Уточнюється, що статуя Христофора Колумба була демонтована після того, як тиждень тому учасники протесту намагалися скинути її, що призвело до жорстких зіткнень з поліцією.
“Цей крок стосується зусиль із захисту суспільної безпеки і збереженню безпечного простору для всебічного і демократичного суспільного діалогу про символи нашого міста”, – заявив мер міста Лорі Лайтфут.
Статуя була демонтована спеціальної командою при використанні підйомного крана в ніч з п’ятниці на суботу.
“Це відбувається у відповідь на демонстрації, які стали небезпечними як для протестувальників, так і для поліції, а також через спроби окремих осіб самостійно знести статую у Грант-парку вкрай небезпечним чином”, – сказано в заяві мера міста.
Водночас в Чикаго повідомили, що незабаром почнуть процес аналізу і розгляду всіх пам’ятників, меморіалів і фресок в місті.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Під час антирасистських акцій протесту в США їх учасники намагалися знищити два пам’ятники першовідкривачу Америки Христофору Колумбу. Як відомо, Колумб вже давно є суперечливою фігурою в історії США, адже корінне населення Америки зіткнулося з насильницької колонізацією.
- 21 червня в Нью-Йорку вирішили демонтувати кінний пам’ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту, оскільки протестувальники побачили в ньому символ расизму. Президент США Дональд Трамп назвав рішення про демонтаж пам’ятника безглуздим і закликав не робити цього.