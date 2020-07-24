Про це повідомило британське агентство Reuters.

Уточнюється, що статуя Христофора Колумба була демонтована після того, як тиждень тому учасники протесту намагалися скинути її, що призвело до жорстких зіткнень з поліцією.

“Цей крок стосується зусиль із захисту суспільної безпеки і збереженню безпечного простору для всебічного і демократичного суспільного діалогу про символи нашого міста”, – заявив мер міста Лорі Лайтфут.

Статуя була демонтована спеціальної командою при використанні підйомного крана в ніч з п’ятниці на суботу.

“Це відбувається у відповідь на демонстрації, які стали небезпечними як для протестувальників, так і для поліції, а також через спроби окремих осіб самостійно знести статую у Грант-парку вкрай небезпечним чином”, – сказано в заяві мера міста.

Водночас в Чикаго повідомили, що незабаром почнуть процес аналізу і розгляду всіх пам’ятників, меморіалів і фресок в місті.