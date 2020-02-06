Про це повідомляє Крим.Реаліі.

У розпорядженні редакції є лист, в якому повідомляється, що скасування концерту пов’язане з нестикуваннями в графіку джазмена. Інформацію про скасування концерту підтверджують й дані на сайтах Ігоря Бутмана та клубу The Promontory, де він повинен був виступати. На сайті Бутмана ще є згадка про концерт, а на сайті клубу анонса більше немає.

Ані сам російський джазмен, ані його представники публічно інформацію про скасування концерту не коментували.

Варто відзначити, що на кінець січня та в першу половині лютого у Бутмана були заплановані концерти в клубах декількох американських міст. Однак активісти руху Arts Against Aggression (Мистецтво проти агресії) влаштовували акції протесту проти його виступів, вели переговори з організаторами заходів та місцевими ЗМІ.

Активістам вдалося домогтися скасування концерту Бутмана в місті Енн-Арбор (штат Мічиган) після того, як вони повідомили про політичну позицію музиканта власникам джазз-клубу. Бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував призначене на 12 лютого виступ квінтету Ігоря Бутмана після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression.

У Нью-Йорку у Бутмана було заплановано чотири концерти в джаз-клубі Blue Note. Активісти прийшли під будівлю з плакатами “Крим — це Україна”, “Ганьба Blue Note”, “Не грай по нотах Путіна”, “Путін, забери руки від України”, “Зупиніть вірус російської пропаганди” та іншими, однак домогтися скасування концерту не вдалося.

Довідка. Ігор Бутман — громадянин Росії і США, член партії і вищої ради “Єдиної Росії”. У березні 2014 року Бутман спільно з іншими діячами культури і мистецтва підписав підписав Колективне звернення до російської громадськості підтримку позиції Президента Росії по Україні і Криму. У вересні 2016 роки він став довіреною особою партії “Єдина Росія” на виборах в Державну думу VII скликання. У 2018 — довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 18 березня 2018 року. У тому ж році був довіреною особою кандидата в мери в Москви Сергія Собяніна.