Про це повідомляє NBC Chicago, посилаючись на дані поліції.

Всіх постраждалих госпіталізували, але інформації про їх стан поки немає.

Представник поліції Ерік Картер повідомив, що невідомий чоловік під’їхав на чорному автомобілі і відкрив вогонь по людям, присутнім на похороні. Учасники траурної церемонії відкрили у відповідь вогонь.

За даними поліції, на місці події було знайдено не менше 60 гільз.

В результаті перестрілки один підозрюваний в причетності до інциденту був затриманий. Його автомобіль перекинувся в результаті обстрілу з боку присутніх на похороні.

At least 11 shot in Auburn Gresham neighborhood says Chicago Fire Dept. Neighbors tell us it sounded and looked like a war zone with victims wounded on the ground after leaving a funeral near 79th & Morgan. @nbcchicago pic.twitter.com/Mg6CfUEfKk

— Patrick Fazio (@PatrickFazio) July 22, 2020