Про це повідомляє NBC Chicago, посилаючись на дані поліції.

Всіх постраждалих госпіталізували, але інформації про їх стан поки немає.

Представник поліції Ерік Картер повідомив, що невідомий чоловік під’їхав на чорному автомобілі і відкрив вогонь по людям, присутнім на похороні. Учасники траурної церемонії відкрили у відповідь вогонь.

За даними поліції, на місці події було знайдено не менше 60 гільз.

В результаті перестрілки один підозрюваний в причетності до інциденту був затриманий. Його автомобіль перекинувся в результаті обстрілу з боку присутніх на похороні.

За вихідні в Чикаго було вбито не менше 70 осіб, 11 смертельно поранені в різних частинах міста.

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