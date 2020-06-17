Про це заявив член експертної ради, що консультує чилійський уряд, доктор Рафаель Араос, повідомляє Reuters.
Він пояснив, що невраховані випадки COVID-19 зафіксували ще в березні, але виявили розбіжності в цифрах тільки зараз, в результаті перевірки.
Представники МОЗ Чилі зазначили, що 30,4 тисяч неврахованих випадків – це шоста частина загального рівня захворюваності в країні.
Уряд зобов’язали внести додаткові цифри в загальну статистику 17 червня.
Варто зазначити, що в Чилі зареєстровано 184 449 випадків коронавірусної інфекції і 3383 смерті від COVID-19.
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