При перевірці офіційної статистки заражень коронавірусом COVID-19 в Чилі виявили 30,4 тисяч неврахованих випадків.

Про це заявив член експертної ради, що консультує чилійський уряд, доктор Рафаель Араос, повідомляє Reuters.

Він пояснив, що невраховані випадки COVID-19 зафіксували ще в березні, але виявили розбіжності в цифрах тільки зараз, в результаті перевірки.

Представники МОЗ Чилі зазначили, що 30,4 тисяч неврахованих випадків – це шоста частина загального рівня захворюваності в країні.

Уряд зобов’язали внести додаткові цифри в загальну статистику 17 червня.

Варто зазначити, що в Чилі зареєстровано 184 449 випадків коронавірусної інфекції і 3383 смерті від COVID-19.