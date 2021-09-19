У Росії 17-19 вересня проходять вибори до Думи. В Україні виборчі дільниці відкрилися у чотирьох містах.

Про це повідомив сайт посольства РФ в Україні.

“19 вересня о 8 годині ранку в посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

Обирати російських депутатів можуть лише громадяни цієї держави віком від 18 років.

Нагадаємо, що Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту застерегти РФ від проведення виборів на території тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

МЗС України висловило протест та засудило протиправне залучення жителів окупованих територій України до політичних процесів у державі-окупанті.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна може запровадити санкції до Росії за організацію виборчого процесу на тимчасово окупованій території Криму та ОРДЛО.