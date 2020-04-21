У Coca-Cola прогнозують спад продажів через коронавірус

У компанії Coca-Cola очікують, що в другому кварталі через епідемію коронавіруса значно впадуть продажі, так як кафе і ресторани залишаються закритими в усьому світі.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Остаточне вплив на другий квартал і повний 2020 рік поки невідомий … Проте вплив на другий квартал буде істотним”, – йдеться в повідомленні компанії.

За час карантину через пандемію коронавыруса, багато країн світу пішли на вимушені обмежувальні заходи, щоб стримати подальше поширення вірусу. Зокрема, під час карантину була обмежена робота підприємств, таких як кафе, бари, ресторани та інших розважальних установ.

У Coca-Cola відзначають, що тільки за квітень продажі компанії впали на 25%, в основному через втрати від роздрібних продажів для сектора розваг і магазинів.

Компанія з виробництва напоїв з Атланти, яка минулого місяця заявила, що не зможе досягти фінансових цілей в цьому році, тепер очікує, що в поточному кварталі виручка виросте від 4% до 5% від зміцнення долара.