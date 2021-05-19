В компанії Colonial Pipeline підтвердили, що дійсно заплатили хакерам викуп після атаки. Їм це коштувало 4,4 мільйона доларів. У відповідь компанія дала інструкцію щодо відновлення роботи трубопроводу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В компанії пояснили, що 7 травня вирішили заплатити викуп, бо не були впевнені, що зможуть швидко відновити функціонування трубопроводу.

“Я знаю, це доволі спірне рішення”, – сказав генеральний директор компанії Джозеф Блаунт. Він нагадав, що трубопровід транспортує 2,5 мільйони барелів палива за день. На його долю припадає 45% постачання дизельного палива, бензину та авіакеросину на територію східного узбережжя.

Він додав, що компанія вирішила дати викуп тільки після того, як таку порада дала інша компанія, яка раніше також мала проблеми з хакерами DarkSide.

“Я прийняв таке рішення непросто. Зізнаюсь, що мені було незручно бачити, як гроші йдуть таким людям… Але для країни це було правильне рішення”, – сказав він.

До цього американський уряд рекомендував компаніям не платити злочинцям за атаки програм-вимагачів, бо вони робитимуть це знову.

Компанія заплатила в біткоїнах та отримала інструмент для дешифрування, аби розблокувати роботу системи, яку зламали хакери, хоча цього виявилося недостатньо, аби одразу відновити роботу трубопроводу.

Гендиректор Colonial Pipeline додав, що якби вони діяли самотужки, то відновлення бізнес-системи тривало б кілька місяців, а така вартувала б не менше кількох десятків мільйонів доларів.