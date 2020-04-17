Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в цьому році Україна може не отримати Благодатний вогонь із храму Гробу Господнього (Єрусалим).

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому”, – зазначив Епіфаній.

Він додав, що були пропозиції, щоб найняти чартер. Але, на думку Епіфанія, краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів.

“І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, бо ми, збираючись спілкуючись із державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти благодатний вогонь для всіх церков або загалом не привозити його у цей такий відповідальний час в цьому році”, – сказав він.

При цьому, напередодні посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через коронавірус цьогоріч сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

У цю суботу, 18 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню🕯

Цьогоріч вона пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників через коронавірус.

📹Дивіться пряму трансляцію з Єрусалиму на Інтері в суботу о 13.30. pic.twitter.com/XbiTks3OOu — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) April 16, 2020