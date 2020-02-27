Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у Данії хворий чоловік нещодавно повернувся з лижного курорту в Ломбардії. Це область в північній Італії, котра стала новим осередком поширення коронавірусу.

У середу ввечері, 26 лютого, у чоловіка підтвердили коронавірус. Його помістили під домашній карантин разом із дружиною і сином, які поки що не захворіли.

“Ми дуже серйозно ставимося до ситуації, що виникла. Робота зі стримування і відстеження почалася”, – заявив міністр охорони здоров’я Данії Магнус Хойніке.

Також перший випадок зараження підтверджено в Естонії. Інфікована людина повернулася в країну з Ірану в середу ввечері і зараз знаходиться в ізоляції.

“Ми говоримо про постійного жителя Естонії, який не є громадянином Естонії. За моєю інформацією, він громадянин Ірану”, – повідомив міністр соціальних справ Естонії Танель Кійк, якого цитує Reuters.

Крім того, влада Пакистану заявила про два випадки зараження. Обидва інфікованих нещодавно подорожували до Ірану.

Один із пацієнтів знаходиться в великому пакистанському місті Карачі. Відомо, що він провів три дні в іранському священному місті Кум разом із групою з 28 паломників, а в Пакистан повернувся 20 лютого.

Другий випадок зараження зафіксовано в столиці країни – місті Ісламабад.

У міністерстві охорони здоров’я Пакистану запевнили, що стан хворих стабільний.

Як повідомляє американський телеканал CNN, за останній тиждень 20 країн підтвердили перші випадки зараження коронавірусом: Ліван, Оман, Ізраїль, Афганістан, Греція, Данія, Австрія, Естонія, Румунія, Північна Македонія, Грузія, Пакистан, Норвегія, Іспанія, Бразилія, Алжир, Швейцарія, Хорватія, Бахрейн, Кувейт.