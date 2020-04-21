У Данії планують дозволити масові збори до 500 осіб з 10 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з попереднім рішенням, новий ліміт на масові зібрання буде діяти до 1 вересня.

Наразі діє обмеження на зібрання людей до 10 осіб.

При цьому повідомляється, що нове рішення не означає, що буде дозволено проведення концертів.

15 березня в країні відкрили дитячі садки і початкові школи.

З 20 квітня в Данії дозволили працювати перукарням, малому бізнесу, салонам краси та автошколам.