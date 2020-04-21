Про це повідомляє Reuters.
Згідно з попереднім рішенням, новий ліміт на масові зібрання буде діяти до 1 вересня.
Наразі діє обмеження на зібрання людей до 10 осіб.
При цьому повідомляється, що нове рішення не означає, що буде дозволено проведення концертів.
15 березня в країні відкрили дитячі садки і початкові школи.
З 20 квітня в Данії дозволили працювати перукарням, малому бізнесу, салонам краси та автошколам.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав напрацювання стратегії щодо виходу України з карантину. За планом, Україна піде на роботу в травні, в парки — не раніше червня.