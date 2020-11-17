Влада Данії вирішила ліквідувати 25 тисяч курчат через спалах грипу H5N8 на одній із птахоферм.

Про це пише видання Ekstra Bladet з посиланням на данське управління ветеринарії та харчових продуктів.

Зазначається, що це перший випадок масового зараження пташиним грипом серед курей з 2016 року. Раніше цей вид грипу фіксували у диких птахів. Поки заражень серед людей не зафіксовано.

Поголів’я птиці у кількості 25 тисяч курчат буде знищено. Влада також розпорядилася створити навколо зараженої ферми трикілометрову зону, де діятимуть особливі обмеження на всі пташині стада, і десятикілометрову зону, де буде проводитися інтенсивний моніторинг диких птахів і пташиних стад.

Данські ветеринари попередили, що спалах пташиного грипу серед свійських птахів може призвести до нової епідемії грипу H5N8. Ця хвороба має високу смертність.

Крім того, влада припинила мінімум на три місяці експорт м’яса птиці і яєць в країни за межами ЄС. Однак торгівля з країнами ЄС може тривати, як і раніше.