У середу, 18 листопада, на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.

Про це повідомили у Twitter Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії.

“Всі тварини на уражених COVID-19 звірофермах вбиті. Управління ветеринарії та харчових продуктів продовжує контролювати норкові ферми країни на предмет виявлення COVID-19”, – зазначено в повідомленні.

За даними відомства, норок вбили на 284 звірофермах. Ще 25 звіроферм знаходяться під контролем ветеринарів.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19: ➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Міністр сільського господарства і продовольства Данії Моґенс Йєнсен подав у відставку на фоні скандалу про примусове знищення мільйонів норок, інфікованих коронавірусом COVID-19, повідомляє DR.

Йєнсен зазначив, що у роботі його міністерства були допущені помилки, за які він повинен нести відповідальність.

“У мене більше немає необхідної підтримки серед парламентських партій. Тому сьогодні я повідомив прем’єр-міністру, що хочу піти з уряду”, – сказав Йєнсен.

Міністр зазначив, що жаліє про рішення вбити всіх норок. Він попросив пробачення у всіх фермерів, які залишилися у скрутному становищі.