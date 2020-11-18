Про це повідомили у Twitter Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії.
“Всі тварини на уражених COVID-19 звірофермах вбиті. Управління ветеринарії та харчових продуктів продовжує контролювати норкові ферми країни на предмет виявлення COVID-19”, – зазначено в повідомленні.
За даними відомства, норок вбили на 284 звірофермах. Ще 25 звіроферм знаходяться під контролем ветеринарів.
MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20
Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:
➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.
➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP
— Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020
Міністр сільського господарства і продовольства Данії Моґенс Йєнсен подав у відставку на фоні скандалу про примусове знищення мільйонів норок, інфікованих коронавірусом COVID-19, повідомляє DR.
Йєнсен зазначив, що у роботі його міністерства були допущені помилки, за які він повинен нести відповідальність.
“У мене більше немає необхідної підтримки серед парламентських партій. Тому сьогодні я повідомив прем’єр-міністру, що хочу піти з уряду”, – сказав Йєнсен.
Міністр зазначив, що жаліє про рішення вбити всіх норок. Він попросив пробачення у всіх фермерів, які залишилися у скрутному становищі.
- Всесвітня організація охорони здоров’я вивчить біобезпеку норкових ферм в країнах по всьому світу, щоб запобігти подальшим “побічним ефектам” після того, як Данія вирішили знищити норок через спалах коронавірусу.