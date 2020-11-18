Про це повідомили у Twitter Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії.

“Всі тварини на уражених COVID-19 звірофермах вбиті. Управління ветеринарії та харчових продуктів продовжує контролювати норкові ферми країни на предмет виявлення COVID-19”, – зазначено в повідомленні.

За даними відомства, норок вбили на 284 звірофермах. Ще 25 звіроферм знаходяться під контролем ветеринарів.

Міністр сільського господарства і продовольства Данії Моґенс Йєнсен подав у відставку на фоні скандалу про примусове знищення мільйонів норок, інфікованих коронавірусом COVID-19, повідомляє DR.

Йєнсен зазначив, що у роботі його міністерства були допущені помилки, за які він повинен нести відповідальність. 

“У мене більше немає необхідної підтримки серед парламентських партій. Тому сьогодні я повідомив прем’єр-міністру, що хочу піти з уряду”, – сказав Йєнсен.

Міністр зазначив, що жаліє про рішення вбити всіх норок. Він попросив пробачення у всіх фермерів, які залишилися у скрутному становищі.

  • Всесвітня організація охорони здоров’я вивчить біобезпеку норкових ферм в країнах по всьому світу, щоб запобігти подальшим “побічним ефектам” після того, як Данія вирішили знищити норок через спалах коронавірусу.