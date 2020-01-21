У швейцарських ЗМІ повідомляють про викриття місцевими спецслужбами двох російських агентів на місці проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє швейцарське видання Tages-Anzeiger.

За інформацією журналістів, двоє росіян, які представлялися сантехниками, прибули до Швейцарії і потрапили в поле зору місцевих спецслужб ще в серпні 2019 року.

Обидва росіянина мали при собі російські дипломатичні паспорти і спочатку планували залишатися в країні протягом всього трьох тижнів.

Відзначається, що Росія пригрозила Швейцарії дипломатичними наслідками в тому випадку, якщо передбачувані агенти будуть заарештовані.

У свою чергу на питання про наявність у сантехніків дипломатичних паспортів, в російському посольстві заявили, що подібні документи видають не тільки співробітникам Міністерства закордонних справ.

За даними видання, в Давосі росіяни могли готувати прослушку або хакерську атаку під час Всесвітнього економічного форуму.

В кінцевому підсумку передбачуваних агентів відпустили, оскільки їх причетність до шпигунства була остаточно доведена.

Пізніше американський фінансист Вільям Браудер повідомив, що ймовірною метою російських спецслужб міг бути саме він. На думку фінансиста, це могло бути пов’язано з розслідуванням загибелі юриста Сергія Магнітського, який загинув у 2009 році в російському СІЗО.

“Минулої п’ятниці зі мною зв’язалися представники швейцарських спецслужб і повідомили, що є ймовірна загроза моїй безпеці, і ця загроза йде від Росії”, – сказав він.

Після смерті юриста Сергія Магнітського фінансист Вільям Браудер був ініціатором прийняття “акту Магнітського” – закону США, що вводить санкції проти людей, які відповідальні за порушення прав людини в Росії. У Росії Браудер був заочно засуджений до дев’яти років в’язниці за ніби-то несплату податків.