Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков розповів у Давосі про запуск "унікального сервісу є-Малятко". При цьому дана послуга була ініційована ще Урядом Володимира Гройсмана.

Як повідомляє агентство “Укрінформ”, Борняков виступив на панельній дискусії Українського дому в Давосі “Чи зможуть технології врятувати світ?”

Він розповів про діджиталізацію України: зокрема, про запуск “унікального сервісу підтримки молодих батьків” – “є-Малятко”.

“Зараз із цим новим сервісом батькам навіть не потрібно залишати пологовий. Зареєструвати дитину можна за 20 хвилин за допомогою планшета. Потрібно лише заповнити форми – і все, документ готовий”, – повідомив чиновник.

Варто відзначити, що сервіс “є-Малятко” був ініційований не нинішнім Кабінетом Міністрів, а Урядом Володимира Гройсмана.

Так, у січні 2019 року Гройсман повідомив про впровадження 50 нових електронних послуг, одна з яких – “є-Малятко”. Тоді ж зазначалося, що електронна послуга “е-Малятко” дозволить сім’ям із новонародженими дітьми, не виходячи з дому, оформити необхідні документи: допомогу на дитину, свідоцтво про народження та інші.

У лютому 2019 року міністр юстиції Павло Петренко під час засідання Кабміну заявив, що Мін’юст пропонує оформляти 6 електронних послуг одночасно в рамках сервісу “е-Малятко”: свідоцтво про народження; реєстрацію місця проживання; оформлення матеріальної соціальної державної допомоги при народженні дитини; реєстрацію новонародженого в електронній системі охорони здоров’я; реєстрацію новонародженого, як члена сім’ї, що підлягає оподаткуванню; видачу посвідчень батькам багатодітних сімей.

Відповідний законопроєкт тоді планувалося направити на розгляд і голосування в Раду.