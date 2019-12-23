За поточний місяць вісім народних обранців пропустили близько 90% засідань Верховної Ради України.

Про це повідомили в Комітеті виборців України (КВУ).

КВУ проаналізував показники участі народних депутатів у 532 голосуваннях Верховної Ради в грудні. За інформацією комітету, 51 народний обранець взяв участь тільки в половині засідань. Також вісім народних депутатів пропустили 90% голосувань, з них троє не проголосували ні разу за місяць.

“У грудні нульові показники голосувань зафіксовано в Любові Шпак (“Слуга Народу”), Романа Іванісова (позафракційний) та Віталія Данілова (“Батьківщина”). За даними електронної системи Ради усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях Ради впродовж місяця. Конкретні причини відсутності на веб-сайті ВРУ не вказано. Також в списку депутатів, які майже не голосували: Антон Яценко (“За майбутнє”), взяв участь в 0,19% голосувань; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Ігор Палиця (“За майбутнє”), 9%; Олександр Абдуллін (“Батьківщина”), 9%; Андрій Деркач (позафракційний), 9%”, — йдеться в повідомленні.

Було також двоє народних депутатів, які не пропустили жодного голосування. Це Руслан Князевич (“Європейська солідарність”) та Олександр Бакумов (“Слуга народу”).