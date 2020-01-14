Про це повідомляється у відповідях міністерств на запити агентства “Українські новини”.

Зокрема, міністр закордонних справ Вадим Пристайко в грудні отримав 233 892 гривні.

В той же час зарплата Пристайка склала 122 о44 гривні, відрядження – 31 213 гривень, премія за жовтень 2019 року – 18 909 гривень, премія за листопад 2019 року – 42 667 гривень, премія за грудень – 12 190 гривень, відпускні – ще 8227 гривень.

Крім того, в грудні Пристайко отримав матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі 55 924 гривні та допомогу на вирішення соціально-побутових проблем у розмірі 55 924 гривні.

У свою чергу зарплата міністра соцполітики Юлії Соколовської за грудень 2019 го року з усіма преміями і надбавками склала 217 тисяч гривень.

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Міністр з питань ветеранів і тимчасово окупованих територій Оксана Коляда отримала в грудні 159 тисяч гривень . Чиновники Міністерства культури України задекларували величезні зарплати за грудень.