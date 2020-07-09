У кримінальних провадженнях про видворення Міхеїла Саакашвілі з України і політ Петра Порошенка на Мальдіви не встановлено незаконних дій п'ятого президента.

Про це заявив сьогодні на брифінгу керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький.

“Є кримінальні провадження, в яких вже повідомлено про підозру. Зокрема, це провадження, яке стосується незаконного затримання Саакашвілі при реадмісії. Там повідомлено про підозру прикордонникам. На мою думку, незаконних дій Порошенка там не встановлено. Але є інші особи, які, на думку слідства і прокурора, вчинили злочин”, – зазначив слідчий.

Та ж ситуація, за його словами, і з провадженням про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах в 2018 році.

“Є кримінальне провадження, яке стосується польоту на Мальдіви. Де також повідомлено про підозру прикордоннику. У цьому провадженні не встановлено незаконних дій Порошенка, але повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення співробітнику ДПСУ”, – розповів Корецький.

“Тобто існує низка проваджень, у яких все ж є перспектива направлення до суду з приводу незаконних дій відповідних осіб”, – додав він.

(На відео – з 29:00)