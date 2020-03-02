У розслідуваннях про виведення коштів "Укрнафти" і про розтрату коштів "Приватбанку" повідомлення про підозри не здійснювалося, але певний прогрес є.

Про це повідомляє голова організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на лист Генеральної прокуратури.

Уточнюється, що розслідування ведуться детективами Національного антикорупційного бюро.

“В даний час досудове розслідування у кримінальних виробництвам тривають, проводяться необхідні і можливі слідчі дії з метою забезпечення повного і неупередженого розслідування”, – сказано в листі прокуратури.

В той же час Гліб Канєвський підкреслює, що обидва розслідування пов’язані зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, що останнім часом підсилив свій особистий вплив на владу.

“Важливо, щоб у фокусі суспільства залишалися результати даних справ. Як бачимо, зараз НАБУ і ОГП актуалізували розслідування, про що свідчать наші джерела”, – пише він.

Відзначається, що в листі сказано про кримінальне провадженнія щодо виведення коштів “Укрнафти” через нафтові аукціони.

За інформацією слідства, п’ять років тому 600 тисяч тонн нафти було віддано п’яти нафтовим компаніям на суму 7,74 млрд грн. Після цього сировину було продано “Укртатнафті”, підконтрольній групі “Приват”, а потім переведено на інші фірми.

Також в листі прокуратури сказано про провадження 2017 року по факту зловживання посадовими особами Нацбанку і розтрати коштів “Приватбанку” до націоналізації в особливо великих розмірах. Зокрема, в 2016 році “Приватбанком” було укладено кредитні договори з ознаками фіктивності та різним фірмам було перераховано 126,9 млрд гривень, раніше отриманих від держави під час реструктуризації.