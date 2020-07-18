У День незалежності, 24 серпня, планують провести Ходу ветеранів.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Таку ініціативу підтримала Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президентові.

“Одноголосним рішенням учасники засідання підтримали ініціативу ряду ветеранських громадських організацій про проведення до Дня незалежності України Ходи ветеранів як неполітичної і об’єднавчої акції, яка продемонструє силу і єдність захисників нашої країни”, – сказано в повідомленні.

Також в повідомленні сказано про заплановані події до Дня пам’яті захисників України 29 серпня.

Планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбудеться панахида в пам’ять про загиблих захисників України за участю родичів загиблих героїв, подібні заходи пройдуть в містах та селах України.