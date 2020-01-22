Відповідне звернення було опубліковано на офіційній сторінці посольства в Facebook.
“У День Соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбас, а також територіальні води”, – каже вона.
Крістіна Квін також зазначила, що українці з заходу і сходу, півдня і півночі країни продемонстрували єдність під час подій Революції Гідності, а також в протистоянні російській агресії.
“Українці продемонстрували єдність в своєму прагненні до процвітаючої, демократичної і вільної країні у відповідь на російську агресію. США підтримують народ України в День Соборності і кожен день”, – сказала вона.
🇺🇦 У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.🇺🇸 On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters.
Gepostet von U.S. Embassy Kyiv Ukraine am Mittwoch, 22. Januar 2020
- У середу, 22 січня, відзначається День соборності України. Саме цього дня в 1919 році, рівно 101 рік тому, було проголошено Акт возз’єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
- Сьогодні кияни зібралися на мосту Патона, щоб утворити “живий ланцюг” на честь Дня Соборності України.