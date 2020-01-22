Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін записала відеозвернення до Дня Соборності.

Відповідне звернення було опубліковано на офіційній сторінці посольства в Facebook.

“У День Соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбас, а також територіальні води”, – каже вона.

Крістіна Квін також зазначила, що українці з заходу і сходу, півдня і півночі країни продемонстрували єдність під час подій Революції Гідності, а також в протистоянні російській агресії.

“Українці продемонстрували єдність в своєму прагненні до процвітаючої, демократичної і вільної країні у відповідь на російську агресію. США підтримують народ України в День Соборності і кожен день”, – сказала вона.

День соборності України 2020 🇺🇦 У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.🇺🇸 On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters. Gepostet von U.S. Embassy Kyiv Ukraine am Mittwoch, 22. Januar 2020