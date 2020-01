День соборності України 2020

🇺🇦 У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.🇺🇸 On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters.

