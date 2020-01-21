Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
“День Соборності в Україні відзначиться приходом атмосферного фронту з районів Скандинавії, Балтики. 22-го січня у більшості областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, лише південна частина спробує обмежитися лише щільною хмарністю.
Опади йтимуть за фронтом – спочатку на півночі та заході, потім поступово просуватимуться південніше”, – йдеться у повідомленні.
Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів.
Температура повітря в Україні завтра буде низькою: вночі та вдень близько нуля, на півдні у денні години +3.. +6 градусів.
У Києві середа також буде із атмосферним фронтом. Пройде дощ, який переходитиме у мокрий сніг. Також очікується сильний, до штормового, північно-західний вітер.
- 22 січня в Києві до Дня Соборності України відбудеться ряд урочистостей, які заплановані Київською міською державною адміністрацією (КМДА).