Відео опубліковано на YouTube-каналі музиканта.

13 лютого, напередодні Дня закоханих, співак Михайло Хома, лідер групи Dzidzio, опублікував у своєму Instagram-блозі загадкове визнання в любові, адресований українській столиці.

“Я хочу признатись. Ми вперше зустрілись з тобою, коли я разом зі студентським хором на сцені Національного Палацу “Україна” співав пісню “Бодай ся когут знудив”. … Я старався тобі сподобатись, вчився, дивився на людей, які були безумно закохані в тебе, бо з тобою вони мали можливість реалізувати свої мрії. Чесно, все, що я не робив, усі мої старання були до одного місця, з твого боку до мене не було жодної уваги. Тому в один момент я тебе зненавидів. Стиснув сильно зуби і пообіцяв собі, я тебе завоюю! Рік часу, кожної п’ятниці і кожної неділі я жив в поїзді, не міг знайти собі місця, мене тягнуло додому і до тебе одночасно. Я робив неможливе: сальто, шпагат, в повітр‘ї перезувався… І ти знаєш, я помітив, що тобі це дуже сподобалось. Я нарешті зрозумів, що Ти хочеш. Ти хочеш відкрити мої нідможливості! Дякую Тобі за це! І тільки зараз, після 7 років я чесно можу признатись: так, я люблю тебе, Київ, місто моє, люблю тебе щиро за те, що ти є, ти для мене — найкраще місто щасливих мрій, ну і як тебе не любити, Києве мій!”, — написав Dzidzio.

На наступний день співак представив нову пісню під назвою “Я люблю тебе, Києве!” та кліп на неї.