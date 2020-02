View this post on Instagram

Я хочу признатись. Ми вперше зустрілись з тобою, коли я разом зі студентським хором на сцені Національного Палацу «Україна» співав пісню «Бодай ся когут знудив». Емоцііі настільки переливались, що я вирішив піти широким кроком навпроти в ресторан. Зайшов, відкрив меню, закрив меню і вийшов. Я перестрашенний ніяк не міг зрозуміти, як так люди можуть дорого платити за їжу! Тому вирішив не починати стосунки, бо не можу оплатити навіть обід. Я старався тобі сподобатись, вчився, дивився на людей, які були безумно закохані в тебе, бо з тобою вони мали можливість реалізувати СВОЇ МРІЇ. Чесно, все, що я не робив, усі мої старання були до одного місця, з твого боку до мене не було жодної уваги. Тому в один момент я тебе зненавидів. Стиснув сильно зуби і пообіцяв собі, я тебе, с……, завоюю! Рік часу, кожної п’ятниці і кожної неділі я жив в поїзді, не міг знайти собі місця, мене тягнуло додому і до тебе одночасно. Я робив неможливе: сальто, шпагат, в повітр‘ї перезувався… І ти знаєш, я помітив, що тобі це дуже сподобалось. Я нарешті зрозумів, що Ти хочеш. Ти хочеш відкрити мої НАДМОЖЛИВОСТІ! Дякую Тобі за це! І тільки зараз, після 7 років я чесно можу признатись: ТАК, Я люблю тебе, Київ, місто моє, Люблю тебе щиро за те, що ти є, Ти для мене – найкраще місто щасливих мрій, Ну і як тебе не любити, Києве мій! В подарунок 🎁 написав Тобі пісню. Завтра – ПРЕМ‘ЄРА КЛІПУ. #ялюблютебекиїв #київ #kyiv