Правоохоронці завершили ексгумацію на місці найбільшого масового поховання у звільненому від окупантів Лимані Донецької області, відтак було виявлено тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Співробітники поліції завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські військові.

Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 осіб.

За даними Нацполіції, на сьогодні в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких поховань виявлено вже 58. Щодня поліція отримує від жителів нові повідомлення про похованих людей. Проте до частини з цих могил через активні бойові дії доступу поки що немає.

Серед ексгумованих на півночі Донецької області цивільних громадян – 85 чоловіків, 66 жінок, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

У відомстві зазначили, що надалі необхідно встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз.