Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

Він нагадав про те, що президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін після саміту в Женеві схарактеризували зустріч, як практичну, конструктивну та продуктивну. Тому в Держдепі США розробили стратегію щодо подальшої співпраці.

За словами Прайса, Байден надає перевагу особистим міжнародним зустрічам тет-а-тет.

Прайс сказав, що США “потрібен час”, аби з’ясувати, чи будуть реальні результати в “сферах потенційної співпраці”.

Він нагадав, що на “перевірку стратегічних планів співпраці Росії та США” знадобиться від 6 до 12 місяців.

“За дорученням президента Байдена ми готуємо діалог з Росією щодо питань стратегічної стабільності. Ми — в процесі визначення часу першої зустрічі. Американську делегацію очолить високопоставлений чиновник Держдепартаменту, і ми плануємо обговорити наступні кроки — і контроль над ядерною зброєю, і інші стратегічні проблеми. Ми керуємось принципом… згідно з яким в ядерній війні не може бути переможця і що її не можна розв’язувати — навіть в періоди загострення конфлікту… Сполучені Штати та Росія можуть знизити ризик збройного конфлікту та загрозу ядерної війни. Це саме той принцип, який спрямовував дискусію про стратегічну стабільність у контексті цього саміту”, – сказав Прайс.

Він додав, що питання, які обговорювались на саміті, залишаються на порядку денному. Зокрема, це конфлікт в Україні, гуманітарна криза в Сирії тощо.