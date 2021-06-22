Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс.
Він нагадав про те, що президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін після саміту в Женеві схарактеризували зустріч, як практичну, конструктивну та продуктивну. Тому в Держдепі США розробили стратегію щодо подальшої співпраці.
За словами Прайса, Байден надає перевагу особистим міжнародним зустрічам тет-а-тет.
Прайс сказав, що США “потрібен час”, аби з’ясувати, чи будуть реальні результати в “сферах потенційної співпраці”.
Він нагадав, що на “перевірку стратегічних планів співпраці Росії та США” знадобиться від 6 до 12 місяців.
“За дорученням президента Байдена ми готуємо діалог з Росією щодо питань стратегічної стабільності. Ми — в процесі визначення часу першої зустрічі. Американську делегацію очолить високопоставлений чиновник Держдепартаменту, і ми плануємо обговорити наступні кроки — і контроль над ядерною зброєю, і інші стратегічні проблеми. Ми керуємось принципом… згідно з яким в ядерній війні не може бути переможця і що її не можна розв’язувати — навіть в періоди загострення конфлікту… Сполучені Штати та Росія можуть знизити ризик збройного конфлікту та загрозу ядерної війни. Це саме той принцип, який спрямовував дискусію про стратегічну стабільність у контексті цього саміту”, – сказав Прайс.
Він додав, що питання, які обговорювались на саміті, залишаються на порядку денному. Зокрема, це конфлікт в Україні, гуманітарна криза в Сирії тощо.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) відбулася на віллі XVIII століття в Женеві 16 червня. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- У Вашингтоні не очікували, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.
- У Комітеті з міжнародних відносин Сенату США немає спільного сприйняття саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Думки представників Демократичної та Республіканської партій розділилися.