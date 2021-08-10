Ексдипломат Еймос Хохстейн став першим радником з енергетичної безпеки США. Він займатиметься мінімізацією негативних наслідків запуску російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє видання Axios.

Перед цим Хохстейн працював політичним радником та лобістом, а також був спеціальним посланником з міжнародних енергетичних питань, помічником держсекретаря США з енергетичних ресурсів за часів президентства Барака Обами.

Стосовно призначення державний секретар США Ентоні Блінкен заявив:

“Його безпосередня увага буде зосереджена на реалізації заходів зі зменшення ризиків, пов’язаних з трубопроводом “Північний потік – 2″…, на енергетичній безпеці Європи та на наших кліматичних цілях”.

На думку Блінкена, призначення Хохстейна “засвідчує рішучість адміністрації президента США Джо Байдена йти шляхом енергетичної дипломатії, аби протидії використанню Кремлем енергетики, як геополітичної зброї та для просування безпечнішого та стабільнішого енергетичного майбутнього для України та західноєвропейських країн-членів НАТО та ЄС”.

Минулого місяця США та Німеччина підписали угоду, яка передбачає, що сторони домовилися працювати по двосторонніх каналах, аби забезпечити готовність США та Євросоюзу чинити спротив негативним діям Росії. Зокрема якщо РФ намагатиметься використовувати газ як енергетичну зброю чи здійснить подальші агресивні дії щодо України, Німеччина має відреагувати на національному рівні та вимагатиме таких же ефективних методів впливу від ЄС.

США і Німеччина дійшли згоди, що в інтересах України та Європи транзит російського газу через нашу країну має тривати після 2024 року.

З огляду на викладене Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу задля уможливлення продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін до 10 років (до 2034 року).

Переговори з цього приводу, як і призначення спеціального представника з підтримки таких переговорів, мають відбутися якнайшвидше, але не пізніше 1 вересня.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.