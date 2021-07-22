З 1 липня Державна податкова служба спільно з Держслужбою з питань праці почали здійснювати незаплановані перевірки роботодавців на предмет виявлення незадекларованих працівників. За три тижні перевірили 663 роботодавці.

Про це заявив заступник голови Держпраці Ігор Дегнера в інтерв’ю LIGA.net.

“За перші три тижні інспекцій ми виявили понад три тисячі неоформлених працівників. За цей період були перевірені 663 роботодавці. Раніше такі показники Держпраці мала за квартал. Підвищення ефективності роботи інспекторів очевидне”, – заявив Дегнера.

За його словами, робота інспекторів складається з двох етапів: інформаційного та інспекційного. Метою є не накладення штрафу, а стимулювання роботодавців до роботи “в білу”.

Роботодавців, що не працевлаштовують своїх робітників офіційно, чекають штрафні санкції.

“Звичайна санкція для першої та третьої груп спрощеної системи оподаткування – попередження, для решти суб’єктів – 10 мінімальних зарплат (зараз – 6000 грн, з 1 грудня 2021 – 6500 грн, – ред.) або 60 000 грн”, – розповів Дегнера.

За повторне порушення нечесний роботодавець заплатить 30 мінзарплат або 180 000 грн. Це – максимальний штраф за одного неоформленого працівника.

Дегнера зауважив, що сума нарахованих та фактично сплачених штрафів за результатами перевірок Держпраці значно відрізняється, хоча й поступово цей показник зростає. Якщо у 2019 році йшлося про сплату всього 3,5 % від нарахованого, то у 2020 було вже 11%, у першому півріччі 2021 – 23%.

“Тобто, із 1,618 млрд грн штрафів, винесених у 2019 році сплачено 57,6 млн грн, у 2020 році з 314,6 млн грн сплачено 34,1 млн, з початку 2021 року з 99,4 млн грн сплачено 23,1 млн грн”, – зазначив Дегнера.

Він пояснює зростання зміною підходу: Держпраці пропонує підприємцям знизити розмір штрафу на 50% у разі, якщо його буде сплачено упродовж 10 банківських днів. З іншого боку, у цьому році відомство поки не концентрувалося на накладенні штрафних санкцій, адже у першому півріччі проводило інформаційну кампанію. У другому півріччі сума штрафів, ймовірно, зросте.