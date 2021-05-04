За перші три місяці від початку 2021 року 4,3 млн громадян України перетинали кордон та повернулись назад.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Найбільше українців перетнуло кордон з країнами ЄС – понад 2,4 млн. Із них кордон з Польщею на виїзд та в’їзд перетнуло понад 1,5 млн наших краян, ще понад 640 тисяч українців перетинало кордон з Угорщиною, більше 213,5 тисяч – з Румунією та близько 90 тисяч – зі Словаччиною. І це тільки сухопутна наземна ділянка кордону. Адже більше 1,3 млн українців, знову ж таки в обидва напрямки, подорожували повітряним шляхом. Найменш привабливою для українців залишилася морська ділянка кордону – 27 тисяч осіб.

Обирали наші співвітчизники, хоч значно рідше, і інший напрямок поїздок – це РФ, Молдова та Білорусь, куди на виїзд/в’їзд подорожувало 316, 97 та 66 тисяч українців відповідно. Варто зазначити, що за аналогічний період 2020 року до(з) РФ, Молдови та Білорусі їздило більше 1,2 млн, 550 тис. та 520 тисяч громадян України.

“Водночас у порівнянні з трьома першими місяцями минулого року спостерігається, хоч і не значне, однак збільшення пасажиропотоку до таких країн як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія та Північна Македонія”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.