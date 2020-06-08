У дитячому садку у Броварах зафіксовано спалах коронавірусу

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, вранці 6 червня були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників дошкільного навчального закладу і дітей, які контактували з вихователькою, яка інфікована коронавірусом.
“За результатами дослідження тести на COVID-19 у дев’яти дітей і трьох дорослих виявилися позитивними. Двоє дітей госпіталізовані в дитячу обласну лікарню в місті Боярка, інші хворі лікуються амбулаторно”, – заявив мер.
Також Сапожко уточнив, що зараз дитячий сад закритий на обсервацію, а всі працівники навчального закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували дитсадок, знаходяться на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.
У той же час інші дошкільні установи Броварів продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.
Нагадаємо, що з 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.
Раніше в Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що у цьому літньому сезоні не потрібно відкривати дитячі оздоровчі установи.