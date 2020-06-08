У дитячому садку у Броварах зафіксовано спалах коронавірусу

У дитячому садку "Калинка", що у Броварах, зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вранці 6 червня були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників дошкільного навчального закладу і дітей, які контактували з вихователькою, яка інфікована коронавірусом.

“За результатами дослідження тести на COVID-19 у дев’яти дітей і трьох дорослих виявилися позитивними. Двоє дітей госпіталізовані в дитячу обласну лікарню в місті Боярка, інші хворі лікуються амбулаторно”, – заявив мер.

Також Сапожко уточнив, що зараз дитячий сад закритий на обсервацію, а всі працівники навчального закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували дитсадок, знаходяться на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.

У той же час інші дошкільні установи Броварів продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.