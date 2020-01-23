Про це, відповідаючи на запит DW, повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що в Deutsche Bahn не планують приймати в керування «Укрзалізницю», але готові консультувати й надавати підтримку.

“DB Engineering & Consulting – консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності й транспорту – консультуватиме та підтримуватиме “Укрзалізницю” у підприємницьких і технічних питаннях”, – йдеться у відповіді.

Саме про це, згідно з даними німецької сторони, йдеться в “попередній угоді”, підписаній 22 січня в Давосі, де триває Всесвітній економічний форум.

У Deutsche Bahn уточнили, що на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури, – Рональд Пофалла. Він має підписати з представниками українського Уряду Меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з “Укрзалізницею”.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про намір передати “Укрзалізницю” в керування Deutsche Bahn AG на 10 років. Глава Уряду уточнив, що про деталі “ще потрібно домовлятися”, і ще повинні бути підписані офіційні документи.

“Але політичне рішення щодо цього вже прийнято, і це вже величезний крок”, – запевняв Гончарук.

(На відео – з 5:00)

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками в реформуванні “Укрзалізниці” заявив і міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він не виключає й інших форматів співпраці в майбутньому.

“Поки це умовно радники, а надалі побачимо”, – сказав Криклій, якого цитує DW.

Таку ж заяву міністр зробив і в коментарі виданню LIGA.net на “Українському сніданку” в Давосі. За його словами, Україна буде радитися з німецькими фахівцями, зокрема, щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень.

“Зараз не йдеться про продаж власності або здачу в оренду. Мова йде про стратегічне партнерство. Ми максимум повинні перейняти, щоб у нас були такі ж прозорі процедури, щоб не було корупції, щоб була “німецька точність” у підходах і плануванні. Як результат ми повинні отримати зовсім іншу якість як вантажних перевезень, так і пасажирських”, – зазначив Криклій.

На запитання про те, чи буде Deutsche Bahn призначати керівника “Укрзалізниці” і чи планується поставити на керівні посади топ-менеджерів від німецької компанії, міністр відповів: “Ми говоримо поки про консультації та про партнерство. Надалі будемо розглядати різні сценарії. Але ми захищатимемо інтереси України – що нам вигідно і що ні”.