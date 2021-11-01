Єдиний портал державних послуг "Дія" розпочав бета-тестування ще одного виду COVID-сертифікатів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В понеділок, 1 листопада, “Дія” і перелік медичних лабораторій, що надають послугу ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу, почали видавати відповідні COVID-сертифікати.

“Дія” та медичні лабораторії “ДІЛА”, “Ескулаб”, “Смартлаб” та “Дніпролаб” починають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Беріть участь і надсилайте нам свій фідбек”, — оголосив Федоров.

Всіх, хто бажає долучитися до бета-тестування, можуть зареєструватися на сайті.

Згодом, за словами Федорова, перелік лабораторій буде розширено.

“Після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів та інших українських лабораторій. Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерство охорони здоров’я України та НСЗУ Національна служба здоров’я України зараз активно працює над їх підключенням”, — додав віцепрем’єр.

Отриманий сертифікат діятиме 72 години.