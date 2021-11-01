Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В понеділок, 1 листопада, “Дія” і перелік медичних лабораторій, що надають послугу ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу, почали видавати відповідні COVID-сертифікати.
“Дія” та медичні лабораторії “ДІЛА”, “Ескулаб”, “Смартлаб” та “Дніпролаб” починають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Беріть участь і надсилайте нам свій фідбек”, — оголосив Федоров.
Всіх, хто бажає долучитися до бета-тестування, можуть зареєструватися на сайті.
Згодом, за словами Федорова, перелік лабораторій буде розширено.
“Після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів та інших українських лабораторій. Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерство охорони здоров’я України та НСЗУ Національна служба здоров’я України зараз активно працює над їх підключенням”, — додав віцепрем’єр.
Отриманий сертифікат діятиме 72 години.
- Нагадаємо, у понад 10 областях України встановлено червоний рівень епідбезпеки.
- З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосується неповнолітніх).
- Без COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів або сертифікатів про одужання неможливе й користування київським метро — за це штрафуватимуть.
- #Букви розповідали, як користуватися міжнародним COVID-сертифікатом.
- Також раніше #Букви розповідали, що таке COVID-сертифікат, що слід знати та як його отримати.