Про це повідомила пресслужба відомства.
“Знаємо, як сильно ви чекаєте на появу паспортів у “Дії”. Тож готуйте свої смартфони – реєстрацію на тестування цифрових документів оголошуємо відкритою!” – йдеться в повідомленні.
Реєстрація доступна за посиланням.
Наголошується, що для того, щоб взяти участь у тестуванні, треба мати й біометричний паспорт, і ID-картку.
“Радимо не зволікати з реєстрацією. Протестувати цифрові паспорти зможуть 28 000 українців – 20 тис. користувачів Android та 8 тис. користувачів iOS”, – додали у Міністерстві.
Усі, хто має лише один з двох документів, зможуть користуватись ним у “Дії” вже після офіційного релізу.
- Раніше Володимир Зеленський виступив на презентації програми “Дія”, де розповів, що до кінця зими в українців можуть з’явитися цифрові паспорти.