Про це повідомила пресслужба відомства.

“Знаємо, як сильно ви чекаєте на появу паспортів у “Дії”. Тож готуйте свої смартфони – реєстрацію на тестування цифрових документів оголошуємо відкритою!” – йдеться в повідомленні.

Реєстрація доступна за посиланням.

Наголошується, що для того, щоб взяти участь у тестуванні, треба мати й біометричний паспорт, і ID-картку.

“Радимо не зволікати з реєстрацією. Протестувати цифрові паспорти зможуть 28 000 українців – 20 тис. користувачів Android та 8 тис. користувачів iOS”, – додали у Міністерстві.

Усі, хто має лише один з двох документів, зможуть користуватись ним у “Дії” вже після офіційного релізу.