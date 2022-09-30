Про це повідомляє пресслужба застосунку “Дія”.

Відтепер водії будуть отримувати push-сповіщення у застосунку, щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі, а також зможуть оплатити штраф кількома натисканнями на смартфоні.

“Камера зафіксувала порушення ПДР? Ми надішлемо вам push-сповіщення про це в застосунку Дія. Також ви зможете переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що з 24 лютого послуга була недоступною з міркувань безпеки. Державні реєстри певний час були відключені, проте зараз роботу реєстрів поновлено.

У повідомленні зазначається, що в “Дії” також можна переглянути історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна. “Обовʼязково перевірте, чи немає у вас несплачених штрафів”, – наголосили у пресслужбі.

А також пояснили, чому так важливо сплачувати штрафи вчасно: “Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо”.

Варто зазначити, що раніше у застосунку “Дія” зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання та переклад документів англійською.

Після оновлення застосунку “Дія” українцям доступні: пенсійні посвідчення, посвідка на тимчасове або постійне проживання, англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Крім того, в “Дію” повернули послугу, яка була тимчасово зупинена через повномасштабне вторгнення РФ в Україну – шеринг авто.