У жовтні цього року Міністерство у справах ветеранів планує інтегрувати посвідчення учасника бойових дій у застосунок "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів з посиланням на слова заступника міністра Володимира Левчука.

“Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг “Дія”. Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми опікуємося”, – пояснив Левчук.

За його словами, відомство наразі займається розробкою концепції й опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка. Його також хочуть реалізували за допомогою “Дії”.

Мінветеранів також анонсувало запуск онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives. Передбачається, що вона надасть захисникам України рівні можливості для започаткування власного бізнесу.