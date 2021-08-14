В Disney+ оголосили, 12 листопада відбудеться прем'єра популярного комедійного фільму "Сам вдома". Цього разу фільм називатиметься "Home Sweet Home Alone".

Про це повідомляє видання Deadline.

Сюжет фільму традиційний. Головний герой, Макс Мерсер, залишився вдома один і змушений захищатися від нападу невідомих. Аналогічний сюжет був у першій частині 1990 року. Однак, тепер глядачів чекає абсолютно інакший головний герой, а не звичний Кевін Маккалістер.

Головну роль в картині зіграє Арчі Єйтс. Роль головного грабіжника отримав Роб Делані, а його дружини та спільниці – Еллі Кемпер.

Режисер фільму – Ден Мазер, а сценаристи – Міккі Дей і Стрітер Сейдел.

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До цього було п’ять фільмів в рамках франшизи “Сам вдома”.