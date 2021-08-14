Про це повідомляє видання Deadline.

Сюжет фільму традиційний. Головний герой, Макс Мерсер, залишився вдома один і змушений захищатися від нападу невідомих. Аналогічний сюжет був у першій частині 1990 року. Однак, тепер глядачів чекає абсолютно інакший головний герой, а не звичний Кевін Маккалістер.

Головну роль в картині зіграє Арчі Єйтс. Роль головного грабіжника отримав Роб Делані, а його дружини та спільниці –  Еллі Кемпер.

Режисер фільму – Ден Мазер, а сценаристи – Міккі Дей і Стрітер Сейдел.

 

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Публикация от Disney+ (@disneyplus)


До цього було п’ять фільмів в рамках франшизи “Сам вдома”.