Про це повідомляє видання Deadline.
Сюжет фільму традиційний. Головний герой, Макс Мерсер, залишився вдома один і змушений захищатися від нападу невідомих. Аналогічний сюжет був у першій частині 1990 року. Однак, тепер глядачів чекає абсолютно інакший головний герой, а не звичний Кевін Маккалістер.
Головну роль в картині зіграє Арчі Єйтс. Роль головного грабіжника отримав Роб Делані, а його дружини та спільниці – Еллі Кемпер.
Режисер фільму – Ден Мазер, а сценаристи – Міккі Дей і Стрітер Сейдел.
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До цього було п’ять фільмів в рамках франшизи “Сам вдома”.
- В серпні 2019 року найбільша голлівудська компанія The Walt Disney Company оголосила про намір зняти нову версію легендарного фільму “Сам вдома” для свого потокового сервісу, який запускається в США в листопаді поточного року.