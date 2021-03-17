У Каліфорнії (США) 30 квітня відкриється парк розваг California Adventure від Disneyland. Цей парк був закритий протягом року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент Disneyland Resort Кен Потрок зазначив, що відкриття парків в штаті – це 10 тисяч робочих місць.

“День, якого ми всі так довго чекали, майже настав. Ми, раді, що більш 10 тисяч наших співробітників повернуться до роботи, оскільки ми готуємося вітати наших гостей в нашому щасливому місці”, – сказав він.

Відвідувати California Adventure від Disneyland зможуть тільки ті, хто живуть на території штату Каліфорнія.

Гості парку віком від 2 років зобов’язані приходити в захисних масках, дотримуватися соціального дистанціювання.

Через пандемію, з Disneyland звільнили понад 32 тисяч співробітників. До “епохи коронавірусу” в парках по всьому світу працювали 170 тисяч осіб.

Відновлення роботи парків Disneyland буде поетапним і може змінюватися, в залежності від вимог штатів, країн або міст.

Раніше влада Каліфорнії планували відкрити парки Disneyland 1 квітня. Готель Grand Californian, який знаходиться на території парку Disneyland, відкриється 29 квітня. Два інших готеля, Disney’s Paradise Pier Hotel і Disneyland Hotel, відкриються пізніше.