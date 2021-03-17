Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Президент Disneyland Resort Кен Потрок зазначив, що відкриття парків в штаті – це 10 тисяч робочих місць.
“День, якого ми всі так довго чекали, майже настав. Ми, раді, що більш 10 тисяч наших співробітників повернуться до роботи, оскільки ми готуємося вітати наших гостей в нашому щасливому місці”, – сказав він.
Відвідувати California Adventure від Disneyland зможуть тільки ті, хто живуть на території штату Каліфорнія.
Гості парку віком від 2 років зобов’язані приходити в захисних масках, дотримуватися соціального дистанціювання.
Через пандемію, з Disneyland звільнили понад 32 тисяч співробітників. До “епохи коронавірусу” в парках по всьому світу працювали 170 тисяч осіб.
Відновлення роботи парків Disneyland буде поетапним і може змінюватися, в залежності від вимог штатів, країн або міст.
Раніше влада Каліфорнії планували відкрити парки Disneyland 1 квітня. Готель Grand Californian, який знаходиться на території парку Disneyland, відкриється 29 квітня. Два інших готеля, Disney’s Paradise Pier Hotel і Disneyland Hotel, відкриються пізніше.
- В липні в Парижі відновив роботу Disneyland після паузи через епідемію коронавірусу.