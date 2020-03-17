40 акторів Дніпропетровського академічного театру опери та балету відправили на обсервацію через підозру на коронавірус у ще трьох артистів колективу.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Там уточнили, що у трьох учасників колективу виявили незначне підвищення температури. Їх доставили під нагляд медичних працівників в Дніпровську міську клінічну лікарню № 21.

“Чи є у них звичайне ГРВІ, або COVID-19 виявить подальше спостереження та обстеження”, – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Решта учасників колективу знаходяться на обсервації, де медики спостерігатимуть за їх станом здоров’я протягом двох тижнів. Зараз всі відчувають себе добре і не мають симптомів хвороби.

У швейцарську Женеву колектив академічного театру виїхав 11 березня. На гастролі вирушили на двох автобусах. Загалом – 39 артистів і працівники сцени і 4 водія.

Проїхавши через Польщу і Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на нічліг у Франції. Через ситуацію з коронавірусом і закриттям кордону гастролі перервали.