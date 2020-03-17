Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Там уточнили, що у трьох учасників колективу виявили незначне підвищення температури. Їх доставили під нагляд медичних працівників в Дніпровську міську клінічну лікарню № 21.
“Чи є у них звичайне ГРВІ, або COVID-19 виявить подальше спостереження та обстеження”, – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.
Решта учасників колективу знаходяться на обсервації, де медики спостерігатимуть за їх станом здоров’я протягом двох тижнів. Зараз всі відчувають себе добре і не мають симптомів хвороби.
У швейцарську Женеву колектив академічного театру виїхав 11 березня. На гастролі вирушили на двох автобусах. Загалом – 39 артистів і працівники сцени і 4 водія.
Проїхавши через Польщу і Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на нічліг у Франції. Через ситуацію з коронавірусом і закриттям кордону гастролі перервали.
- З 17 березня в Україні діють жорсткі заходи боротьби з пандемією.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- 16 березня Міністерство охорони здоров’я зареєструвало випадки передачі коронавірусу COVID-19 всередині України. Ці випадки не пов’язані з поїздками за кордон.