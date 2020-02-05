У місті Дніпро через різке збільшення кількості хворих на гострі распіраторні інфекції усі школи закриті на карантин.

Про це повідомив в фейсбук заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

“У зв’язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип, рішенням комісії ТБНС (з питань технічної безпеки та надзвичайних ситуацій — ред.) в місті Дніпро припиняється навчальний процес у школах з 6 по 17 лютого”, —повідомив він.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Дніпровського міськради, кількість зареєстрованих в місті випадків захворювання на ГРВІ наблизилася до 7,5 тисяч.

“На 5-му тижні 2020 року захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції в м. Дніпрі в порівнянні з попереднім тижнем зросла в 1,6 рази (на 36,5 %) – зареєстровано 7422 випадки проти 4710. Показник захворюваності по місту перевищує епідемічний поріг на 31,3 %. та вище показника минулого року в 1,6 разів (на 31%)”, — йдеться в повідомленні.