У Дніпрі на журналістку телеканалу “Відкритий” Христину Малікову напали під час перевірки магазину на порушення карантинних вимог.

Про це повідомляється на сайті каналу.

Отримавши редакційне завдання, журналістка відправилася у найближчий магазин “Асорті”. Журналістка представилася та почала знімати на телефон порушення в магазині, після цього на неї “накинулася з кулаками” продавчиня та власниця магазину. Вони забрали в журналістки телефон та видалили відео.

“На моє запитання “чому ви без засобів захисту, якщо в країні карантин?” продавчиня наділа маску і почала поводити себе агресивно. Вибігла власниця магазину і почала бити мене по руках, щоб забрати телефон. Ще хтось вийшов з-за прилавка і схопив мене за комір. За підсумком, у мене відібрали мобільний. Потім власниця забігла в службове приміщення й видалила відео”, – розповіла журналістка.

Власниця магазину пояснила свою поведінку тим, що магазин – приватне підприємство і знімати там нібито заборонено.

У поліції Дніпропетровської області повідомили, що вирішується питання про внесення правопорушення до Єдиного реєстру досудових справ за ст. 171 ККУ.