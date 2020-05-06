Covid-19 Україна

оновлено 06.05.2020 о 12:02

Всього:

13184(+487)

Хворіють:

10760(+487)

Вилікувались:

2097

Померло:

327(+11)

13:45 Масових заходів 8-9 травня в Україні не буде, – Шмигаль
13:41 Влада хоче скасувати декларування майна дітей, – депутат
13:39 Підприємців пустили на мітинг до Кабміну: фото та відео
13:32 Хакери атакували сервери ОС Lineage OS для смартфонів
13:08 На сайті для дорослих CAM4 виявили масштабний витік даних
13:04 Коронавірус міг почати поширюватися в світі з жовтня 2019 року, – дослідження
12:44 У Дніпрі ліквідовують штаб руху, який підтримав активіста Стерненка
12:22 Танцюючі носії трун закликали дотримуватися самоізоляції або танцювати з ними
11:56 Уже 4 комітети Ради забракували програму діяльності Кабміну Шмигаля, – нардеп
11:46 Губернатор Херсонської області йде у відставку, аби стати міністром
11:44 Harry Potter At Home: знаменитості прочитають вголос книгу про хлопчика-мага
11:41 «Протягом літа повноцінного відновлення авіасполучення не буде», – Кулеба
11:38 Трамп оголосив, що розпустить робочу групу Білого дому по COVID-19
11:18 Усик та Ломаченко знялися в російському пропагандистському фільмі про віру
11:15 В Естонії з 15 травня відновлять навчання
10:41 Великобританія вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19
10:29 У київській лікарні почали використовувати барокамеру при лікуванні хворих на COVID-19
10:03 У Колумбії дітям дозволили гуляти на вулиці тричі на тиждень
08:57 Антикарантинний мітинг: підприємці перекрили рух у центрі Києва
08:30 У Чернівцях закінчилися місця для хворих на COVID-19
08:26 Сьогодні в Карпатах очікується до 35 см снігу
07:52 В ОП розповіли, чим Зеленський замінив рукостискання в умовах пандемії
07:31 «Вакцина від COVID-19 буде готова до кінця року»: Трамп відмовився від своїх слів
01:14 В Офісі президента анонсували турне Зеленського Азією після карантину
01:01 На карантині менше людей користуються Tinder: доходи компанії сповільнили зростання
00:34 Бойовики відкрили вогонь поблизу Авдіївки та Оріхового: поранено двох українських захисників
00:19 В ОП назвали гумор «сильним інструментом» Зеленського на міжнародній арені

05 травня

23:58 Airbnb скорочує 25% співробітників через пандемію
23:38 Трамп намагається залучити іноземних союзників до тиску на Китай через COVID-19
23:10 Twitter тестує нову функцію: злісні твіти перед надсиланням просять перевірити ще раз
22:58 Росія створює рухи за традиційні цінності як інструмент маніпуляції, — генерал СБУ

У Дніпрі ліквідовують штаб руху, який підтримав активіста Стерненка

У Дніпрі з самого ранку відновилося протистояння навколо штабу "Руху опору капітуляції".

Середа, 6 травня 2020, 12:44

Фото: dniprograd.org

Про це йдеться у повідомленні штабу.

Комунальники під охороною поліції частково зірвали символіку “Руху опору капітуляції” і частково її заклеїли інформацією про те, що в даному приміщенні нібито розташовано штаб боротьби з COVID-19.

“Прямо зараз символіку штабу “Руху опору капітуляції” у Дніпрі заклеюють інформацією, нібито у цьому приміщенні знаходиться штаб боротьби з COVID-19. Це відбувається попри те, що будівля офіційно знаходиться в оренді, і до того ж – станом на зараз – є опечатаною”, – зазначають у штабі руху.

За даними руху, на банерах, які намагаються розвісити, – логотип Червоного Хреста – “поважної організації, яка таким чином плямує свою репутацію участю в політичних іграх і тиском на громадськість”.

Фото: dniprograd.org

Варто зазначити, що напередодні “Рух опору капітуляції” підтримав одеського активіста Сергія Стерненка.

Нагадаємо, що найчисельніше фанатське угруповання в Україні WBC Ультрас “Динамо“ пригрозило протестами через переслідування одеського активіста Сергія Стерненка.

Раніше повідомляли, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Теги: Дніпро, Сергій Стерненко

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!