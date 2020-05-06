У Дніпрі ліквідовують штаб руху, який підтримав активіста Стерненка

У Дніпрі з самого ранку відновилося протистояння навколо штабу "Руху опору капітуляції".

Про це йдеться у повідомленні штабу.

Комунальники під охороною поліції частково зірвали символіку “Руху опору капітуляції” і частково її заклеїли інформацією про те, що в даному приміщенні нібито розташовано штаб боротьби з COVID-19.

“Прямо зараз символіку штабу “Руху опору капітуляції” у Дніпрі заклеюють інформацією, нібито у цьому приміщенні знаходиться штаб боротьби з COVID-19. Це відбувається попри те, що будівля офіційно знаходиться в оренді, і до того ж – станом на зараз – є опечатаною”, – зазначають у штабі руху.

За даними руху, на банерах, які намагаються розвісити, – логотип Червоного Хреста – “поважної організації, яка таким чином плямує свою репутацію участю в політичних іграх і тиском на громадськість”.

Фото: dniprograd.org

Варто зазначити, що напередодні “Рух опору капітуляції” підтримав одеського активіста Сергія Стерненка.

Нагадаємо, що найчисельніше фанатське угруповання в Україні WBC Ультрас “Динамо“ пригрозило протестами через переслідування одеського активіста Сергія Стерненка.