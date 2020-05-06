У Дніпрі ліквідовують штаб руху, який підтримав активіста Стерненка

Про це йдеться у повідомленні штабу.
Комунальники під охороною поліції частково зірвали символіку “Руху опору капітуляції” і частково її заклеїли інформацією про те, що в даному приміщенні нібито розташовано штаб боротьби з COVID-19.
“Прямо зараз символіку штабу “Руху опору капітуляції” у Дніпрі заклеюють інформацією, нібито у цьому приміщенні знаходиться штаб боротьби з COVID-19. Це відбувається попри те, що будівля офіційно знаходиться в оренді, і до того ж – станом на зараз – є опечатаною”, – зазначають у штабі руху.
За даними руху, на банерах, які намагаються розвісити, – логотип Червоного Хреста – “поважної організації, яка таким чином плямує свою репутацію участю в політичних іграх і тиском на громадськість”.
Фото: dniprograd.org
Варто зазначити, що напередодні “Рух опору капітуляції” підтримав одеського активіста Сергія Стерненка.
Нагадаємо, що найчисельніше фанатське угруповання в Україні WBC Ультрас “Динамо“ пригрозило протестами через переслідування одеського активіста Сергія Стерненка.
Раніше повідомляли, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Генерального прокурора Ірини Венедіктової.
- Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу Генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екслідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненка через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а ексзаступник голови Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненком і з’ясували, як просувається справа через рік.